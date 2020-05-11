11.05.2020

2020-05-11 12:05:05

Владимирская станция юннатов прививает любовь к природе дистанционно

Учебный год подходит к концу, в том числе и в секциях дополнительного образования. Владимирская станция юных натуралистов "Патриарший сад" тоже перешла на дистанционные рельсы. В условиях, когда все большую роль начинает играть цифровизация, педагоги сада продолжают прививать детям любовь к родной природе.

- Вот подумайте, выберите, что из предложенных вариантов вам ближе.

На занятии экологического отряда дети онлайн отвечают на вопросы и учатся определять, что нужно изменить в образе жизни людей, чтобы ресурсов планеты хватало на всех.

Ольга Лукашина, педагог дополнительного образования, старший методист МОУ ДО "Патриарший сад": "В среднем, это получается на одного человека - 3,7 гектара или 2,4 планеты Земля".

Воспитание человека, мыслящего экологично - одна из задач сада. Образовательный процесс изменился из-за ситуации с коронавирусом. Временно остановлен проект с микрозеленью. Свои экспериментальные посадки дети наблюдают с помощью педагогов удаленно. Некоторые, не дождавшись конца самоизоляции, собирают гидропонные установки дома.

Елена Тигрова, заместитель директора по УВР МОУ ДО "Патриарший сад": "Можно сделать плотик плавающий и в него посадить растения. Растения будут опускать корни в пруд, и получается красивая такая плавающая клумба. То есть, дети у нас такие проекты делают, задумали, и надеемся, что они сделают и нам принесут".

Раз в две недели обновлять раствор - и можно выращивать даже клубнику. Жизнедеятельность этого проекта поддерживают дежурные сотрудники патриаршего сада. Прикладные мастер-классы теперь тоже на удаленке. Приходится сочинять из того, что дома под рукой.

Елена Данилянц, педагог дополнительного образования МОУ ДО "Патриарший сад": "Какие краски - а вот у меня таких красок нету... То есть сначала были вопросы, потом дети конечно же окунались в эту атмосферу и сами начинали творить. Присылали мне фотографии своих работ".

Нынешние ограничения совпали по времени с началом огородного сезона. Поэтому многие воспитанники сада переключились на проектную работу.

Инна Рычкова, директор МОУ ДО "Патриарший сад": "У нас уже растут бананы в горшочках на подоконниках, авокадо - всё это под руководством и педагога, и родителя, и всей семьи. С большим энтузиазмом это всё делается, поэтому мы ждём эти растения, как только карантин пройдет, в наши оранжереи, на наших участках. Работа идёт полным ходом".

В новой оранжерее каждому растению найдется удобное место. На пруду появится плавающий плот с цветами, а склоны сада скоро начнут обживать саженцы Владимирской вишни, выращенные по особой технологии. Результаты всей работы владимирцы смогут оценить, когда "Патриарший сад" снова откроет свои двери для посетителей. И пустынные аллеи снова оживут.

Екатерина Максимова, Александр Чернышев

"Вести - Владимир"