11.05.2020

2020-05-11 12:05:04

Во Владимирской области число выздоровевших от коронавируса достигло 100

100 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции во Владимирской области, 15 человек скончались от осложнений, связанных с заражением.

Об этом сообщил накануне департамент здравоохранения Владимирской области.

При этом на сегодня в области прирост по районам составил:

20 - Владимир

6 - Александровский район

4 - Вязниковский

11 - Гусь-Хрустальный

3 - Камешковский

17 - Ковровский

4 - Кольчугинский

2 - Меленковский

5 - Собинский

4 - Судогодский

1 - Юрьев-Польский

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1326 случаев заболевания.

266 - в Петушинском районе,

249 - в г. Владимире,

138 - в Ковровском районе,

126 - в Гусь-Хрустальном,

118 - о. Муром,

117 - в Александровском,

75 - в Кольчугинском,

50 - в Судогодском,

43 - в Собинском,

38 - в Юрьев-Польском,

29 - в Киржачском,

18 - в Меленках,

17 - в Суздальском,

16 - в Камешково,

15 - в Вязниках,

5 - в г. Радужном,

4 - в Гороховецком,

2 - в Селивановский