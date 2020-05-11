Новые заразившиеся появились в сразу в 11 районах региона

Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 77 случаев заболевания коронавирусом. В этот раз лидером в антирейтинге оказался Владимир. Новые заразившиеся появились в сразу в 11 районах региона:20 случаев во Владимире, 17 случаев в Ковровском районе, 11 случаев в Гусь-Хрустальном районе, 6 случаев в Александровском районе, 5 случаев в Собинском районе, 4 случая в Вязниковском районе, 4 случая в Судогодском районе, 4 случая в Кольчугинском районе, 3 случая в Камешковском районе, 2 случая в Меленковском районе, 1 случай в Юрьев-Польском районе.Специалисты Роспотребнадзора предпринимают все необходимые меры, чтобы определить круг лиц, с которыми контактировали заболевшие.