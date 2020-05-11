В Воронеже военные строители Минобороны приступили к возведению стен нового многопрофильного медицинского центра. Уже смонтировано более 300 тонн металлоконструкций.

В Воронеже военные строители Минобороны приступили к возведению стен нового многопрофильного медицинского центра. Уже смонтировано более 300 тонн металлоконструкций, идет кирпичная кладка цоколя и перегородок. Ранее для заливки фундамента использовали свыше двух с половиной тысяч кубометров бетонной смеси.Медцентр на 200 койкомест начали строить в конце апреля, а сдать его планируют к концу следующего месяца. Работы на объекте идут круглосуточно, в них задействовано более 500 человек. Подобные медцентры уже есть в Нижнем Новгороде, Смоленске, Подольске, Одинцове, напоминает телеканал "Россия 24".