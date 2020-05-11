Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова подала апелляцию на решение суда о его аресте. Три дня назад Свердловский районный суд Красноярска отправил Быкова, подозреваемого в организации убийства двух человек в 1994 году, под арест до 4 июля.

Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова подала апелляцию на решение суда о его аресте. Три дня назад Свердловский районный суд Красноярска отправил Быкова, подозреваемого в организации убийства двух человек в 1994 году, под арест до 4 июля.По словам адвоката бизнесмена Алексея Прохорова, апелляционная жалоба направлена в адрес Свердловского районного суда. По мнению защитника, в течение ближайших двух дней документ будет получен адресатами и может быть рассмотрен 14 или 19 мая.Анатолия Быкова задержали в Красноярске 7 мая. По версии следствия, он причастен к убийству своих сообщников Кирилла Войтенко и Александра Наумова, с которыми у него возник конфликт из-за распределения денег. Показания на Быкова дал другой участник преступления — Владимир Татаренков, который был киллером возглавляемой Быковым преступной группировки. Ранее Татаренков был приговорен к 13 годам тюрьмы.Сторона защиты предлагала избрать в качестве меры пресечения Быкову залог, домашний арест или запрет на совершение определенных действий. Однако суд принял решение оставить его под стражей до 4 июля 2020 года. Заседание суда проходило без участия представителей СМИ в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса COVID-19.