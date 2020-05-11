11.05.2020

2020-05-11 07:30:04

Жанна Прохоренко снималась в Суздале для фильма Баллада о солдате

Жанна Прохоренко снималась в Суздале для фильма "Баллада о солдате"

Яркий талант и десятки всенародно любимых фильмов, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа. Сегодня народной артистке РСФСР, Жанне Прохоренко могло бы исполниться 80 лет.

Миллионам зрителей она особенно полюбилась по своему дебютному фильму "Баллада о солдате", исполнив роль юной возлюбленной главного героя Владимира Ивашова Шурочки. Актрисе на тот момент было всего 19 лет. Часть сцен была снята в Суздале. Картина Григория Чухрая получила более 100 международных кинонаград и до сих пор считается одной из лучших военных драм в истории. Жанна Прохоренко выпускница ВГИКа. В ее фильмографии такие культовые картины как "А если это любовь?", Женитьба Бальзаминова"( которая также снималась в Суздале), и телесериал "ТАСС уполномочен заявить...". В последние годы жизни она редко снималась, заключительная ее работа - фильм "Место под солнцем" снятый в 2004 году. Сердце великой русской актрисы остановилось 1 августа 2011 года.

Александр Сыпченко, киноман: "Потрясающе красивая женщина, основоположница своей собственной династии. Характерно, что ее дебютный фильм был номинирован на премию "Оскар"- "Баллада о солдате" , а спустя 60 лет ее внучка Марьяна Спивак, муза Андрея Петровича Звягинцева, которая снялась в главной роли в фильме "Нелюбовь" повторила ее судьбу, фильм также был номинирован на премию "Оскар". Потрясающая история, которая достойна Голливуда".