Во Владимире приговорили к реальному лишению свободы 28-летнего мужчину, который пьяный сел за руль автомобиля. Как установил суд, на Суздальском проспекте ночью осенью 2020 года ВАЗ-21093

Во Владимире приговорили к реальному лишению свободы 28-летнего мужчину, который пьяный сел за руль автомобиля. Как установил суд, на Суздальском проспекте ночью осенью 2020 года ВАЗ-21093 остановили сотрудники ГИБДД. Правоохранители поняли, что водитель был пьян, но тот отказался от медэкспертизы. Впрочем, ему это не помогло. Водитель уже ранее неоднократно привлекался к административной и даже к