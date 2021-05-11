Праздник выпускников Алые паруса-2020 завоевал четыре золота и одно серебро на престижном международном конкурсе Global Eventex Awards.

Праздник выпускников "Алые паруса-2020" завоевал четыре золота и одно серебро на престижном международном конкурсе Global Eventex Awards.Организаторы подготовили "Алые паруса-2020" в максимально короткие сроки. Впервые в истории бриг прошел в водах Финского залива, а не по Неве. Новую локацию выбрали для безопасности жителей и гостей Санкт-Петербурга.Праздник "Алые паруса" признали лучшим в четырех номинациях: «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие». В категории "Прямая трансляция" он завоевал серебряную награду.Премия Global Eventex Awards является одной из крупнейших наград в событийной индустрии. Ее сравнивают ее с «Оскаром» и «Эмми». Награды вручают за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга, эффективное использование современных технологий.Призеров определяют ведущие специалисты с многолетним опытом проведения крупных мероприятий. С 2009 года в конкурсе участвовали более 950 компаний из 85 стран.