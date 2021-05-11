“Мы обязаны поклониться каждому”, заявил глава Владимира Андрей Шохин. С 76 годовщиной Победы мэр города поздравил участника Великой Отечественной войны Бориса Павлова во дворе его

“Мы обязаны поклониться каждому”, заявил глава Владимира Андрей Шохин. С 76 годовщиной Победы мэр города поздравил участника Великой Отечественной войны Бориса Павлова во дворе его дома. Шохин: – Пройдемте.Борис Павлов: – Я к Вашим услугам. Куда скажете, я туда и готов.Шохин: – Молодцом. В свои 93 года участник советско-японской войны Борис Павлов готов к любым