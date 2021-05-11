Сегодня артистка опубликовала ролик, в котором она иронично хвастается пышным седым пушком над верхней губой.

Сегодня артистка опубликовала ролик, в котором она иронично хвастается пышным седым пушком над верхней губой.Сегодня актриса и певица Эвелина Бледанс поделилась в своих социальных сетях смешным видео, в котором она красуется наклеенными пышными усами. Звезда иронично подписала пост: "А с чем вы вышли из праздников?".Публикация вызвала бурную реакцию у аудитории. Мнение комментаторов кардинально разделилось.Одни поддержали артистку и посмеялись вместе с ней. Подписчики отметили приятный внешний вид Бледанс и ее самоиронию."Красотка! Даже усищи подходят", "Кого-то мне это напоминает. А, Сальвадора Дали!" – забавно отметили фолловеры.Другие, напротив, обвинили Бледанс с злоупотреблении пластической хирургией и глупости не по годам. Бессмысленные видео, зрелый возраст и перекаченные губы не устроили злостных комментаторов."Губы надула и дурью занимается, старая уже", – взбесилась одна из подписчиц.Особая полемика развернулась вокруг . Аудитория Бледанс утверждает, что из-за этого такие видео крайне неуместны сегодня."Новостями не интересуетесь?", "Вы, наверное, не в курсе о событиях в Казани? Лучше повременить с такими постами", – злостно прокомментировали подписчики.Напомним, недавно . Мальчик принял участие в театральной поставке и сыграл своего любимого персонажа – Пьеро. Бледанс поделилась, что для нее это был очень волнительный и нервный момент, ведь, помимо зрителей, в зале присутствовали журналисты. Большинство поклонников артистки поддержали ее и выразили надежду на то, что в будущем у мальчика все получится.