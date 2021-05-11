Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил обсудить меры по деофшоризации экономики России в ходе отчета правительства 12 мая.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил обсудить меры по деофшоризации экономики России в ходе отчета правительства 12 мая.На пленарном заседании парламентарии деанонсировали налоговое соглашение с Нидерландами. Завязалась дискуссия о деофшоризации российской экономики.Важно, чтобы деньги оставались внутри страны, подчеркнул Володин. "А так получается, здесь зарабатывают, отправляют в офшоры, в офшорах осваивают. Какая перспектива тогда у страны, которая прибыль свою отдает другим государствам?» — сказал председатель ГД.По его словам, такие вопросы граждане озвучивают в ходе встреч с депутатами в регионах. В ходе отчета правительства 12 мая парламентарии озвучат эти вопросы главе правительства Михаилу Мишустину.Глава кабмина начнет отчет в 10 часов утра по московскому времени. После отчета Мишустин встретится с руководителями фракций.Депутаты завершили подготовку вопросов для отчета. Думские комитеты консультировались с профильными министерствами.«Нам есть о чем поговорить, есть предложения, и мы надеемся, что Правительство нас услышит, учитывая, что предложенные Государственной Думой решения сейчас находятся в проработке», – заключил спикер ГД.