Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции проанализировать законы об обороте оружия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции проанализировать законы об обороте оружия.Иногда депутатов критикуют за жесткие меры в вопросах предотвращения вовлечения детей в противоправную деятельность, отметил Володин. Но много подобных ситуаций происходит с использованием интернета, поэтому важно проанализировать эти вопросы и вопросы, связанные с оборотом оружия, сказал спикер.Он напомнил, что соответствующее поручение дал глава государства. "Давайте поддержим нашего президента», — добавил Володин.Спикер призвал искать причины подобных трагедий, а не заниматься популизмом. «Есть те, кто в этой ситуации начнет говорить о другом. Те, кто будут строить на этом политику. Этого нельзя делать», — сказал Володин.Бессодержательная полемика решить проблему не поможет, уверен спикер. "А нам надо решить ее в корне», — считает Володин.Утром 19 мая в гимназии на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Погибли 10 человек, 21 получил ранения различной степени тяжести. Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия.