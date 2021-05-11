Стрельба в одной из школ Казани стала самым резонансным событием дня. О том, что происходило в её стенах пока известно немногое.

Стрельба в одной из школ Казани стала самым резонансным событием дня. О том, что происходило в её стенах пока известно немногое.Один из потерпевших – восьмиклассник Сергей – скрывался от преступников вместе с другими учениками и учителями. Он рассказал журналистам об увиденном.По словам школьника, после стрельбы в гимназии началась паника. Вскоре директор образовательного учреждения распорядился закрыть все двери. Через несколько минут детям сообщили, что в стенах здания находятся вооружённые злоумышленники. Очевидец заявил, что видел, как одного из нападавших выводили из школы сотрудники правоохранительных органов. Сергей также сообщил, что второй преступник совершил самоубийство.Сергей добавил, что один из подонков убил семерых детей из класса 8А. Он отметил, что хотел сбежать из школы через окно, но ему помешал учитель. Затем в школу прибыли стражи порядка, которым открыли двери. Через порядка 10-15 минут школьник вместе с другими учениками покинул здание.Напомним, что во вторник двое вооружённых преступников устроили стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. По последним данным, в результате происшествия погибли не менее восьми человек, среди которых семеро детей. Ещё 20 человек были госпитализированы в больницы. Очевидцы рассказали СМИ, что перед нападением в школе произошёл взрыв. Один из злоумышленников – 19-летний Ильназ Галявиев – был задержан, второй нападавший был ликвидирован в здании.