Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Обстоятельства уточняются.

Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Обстоятельства уточняются.Сегодня на улице Джаудата Файзи в Казани случилось страшное. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.Детали трагедии пока уточняются. По предварительной информации стрельбу устроили двое неизвестных, один из которых задержан. Молодому человеку 20 лет, а оружие он получил совсем недавно – в апреле 2021 года.Известно, что на месте событий находится также и министра здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Пострадавших срочно доставляют в местные больницы. По последним данным, их количество составило 32 человека. Установленное число погибших – 11 человек.Сообщается, что страшные события произошли в гимназии №175. Некоторые очевидцы утверждают, что дети были вынуждены выпрыгивать из окон, а на звуки выстрелов сбежались местные жители.Дорогу в сторону улицы перекрыли. Около школы дежурят машины скорой помощи.Фото с места событий публикуют очевидцы происшествия. Подробности уточняются.