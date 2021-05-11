Во Владимире, как и в большинстве городов региона, Парад Победы и салют отменили из-за коронавируса. Но 9 Мая с раннего утра жители областного центра шли на площадь Победы, чтобы почтить

Во Владимире, как и в большинстве городов региона, Парад Победы и салют отменили из-за коронавируса. Но 9 Мая с раннего утра жители областного центра шли на площадь Победы, чтобы почтить память своих родных и близких. И даже холодная и дождливая погода не смогла этому воспрепятствовать. Ирина Кочнева, жительница г. Владимира Это наверное даже было бы