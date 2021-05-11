Владимир Киселев, лидер Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия», принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Во Владимире, как и в прошлом году, парада в

Владимир Киселев, лидер Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия», принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Во Владимире, как и в прошлом году, парада в честь 9-го мая не было, из-за ограничений, связанных с пандемией. В этот день Владимир Киселёв побывал на площади Победы и возложил цветы к мемориалу воинов, погибших в годы Великой Отечественной