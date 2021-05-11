На 53 километре автодороги МКАД иномарка совершила столкновение с автомобилем «Камаз», который двигался в попутном направлении, осуществляя уборочные работы...

«11 мая 2021 года в 04.00 мин на 53 километре внутренней стороны автодороги МКАД произошло столкновение двух транспортных средств.По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда» следовал по внутренней стороне МКАД от Заречья в направлении Можайского шоссе по пятой полосе от края проезжей части. На 53 километре автодороги МКАД иномарка совершила столкновение с автомобилем «Камаз», который двигался в попутном направлении, осуществляя уборочные работы.В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда», а также два пассажира, один из которых несовершеннолетний, от полученных травм скончались на месте. Серьезно пострадала женщина-пассажир данного транспортного средства, которую госпитализировали в медицинское учреждение.Следственным Управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81