11.05.2021

2021-05-11 09:05:04

По Владимиру гуляет чёрная декоративная свинья

История еще одного необычного домашнего питомца.



В последний раз свинку, которая весит под 80 килограммов, видели на площади Ленина. Животное вело себя спокойно, даже дружелюбно. Как отмечают пользователи сетИ, её уже пытались поймать и даже утащить домой, поэтому призывают хозяев срочно забрать свинку. Так как большинство комментариев под фото и видео носят откровенно гастрономический характер.