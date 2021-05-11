Фигурант планировал добраться на чужом авто в соседний район.

27 апреля текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-21099». Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что авто было припарковано у дома.Информация о произошедшем с приметами автомобиля незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.Спустя несколько часов сотрудниками ОГИБДД у одного из районных сёл автомобиль был обнаружен, однако водителя в нем не было.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался житель Суздальского района, 1991 г.р.Установлено, что фигурант гостил у своего приятеля в Юрьев-Польском и ночью решил уехать домой. На улице он обратил внимание на автомобиль, который не был заперт и решил воспользоваться транспортным средством. По пути авто сломалось и злоумышленник оставил его.Отделением дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон).