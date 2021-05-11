Сегодня исполняется 151 год со Дня рождения Владимира Ленина. Основатель Советского государства родился 22 апреля 1870. Вот уже 97 лет, с 1924 года его тело покоится в мавзолее на Красной площади. И

Сегодня исполняется 151 год со Дня рождения Владимира Ленина. Основатель Советского государства родился 22 апреля 1870. Вот уже 97 лет, с 1924 года его тело покоится в мавзолее на Красной площади. И каждой год с новой силой разгораются споры, а не пора ли Владимира Ильича перезахоронить, а памятник архитектуры снести или перепрофилировать. У наших гостей