Депутаты Госдумы создают законопроект, согласно которому россияне смогут заранее отказываться от всех кредитов и ссуд на их имя. Проект может быть принят в связи с участившимися случаями мошенничества.

Поправки предполагается внести в Гражданский кодекс, законы О потребительском кредите и О кредитных историях. В случае их принятия появится возможность через личный кабинет в Госуслугах или с помощью банков запретить самому себе брать займы любого характера. Это будет отображено в кредитной истории, из-за чего банки смогут вовремя предпринять необходимые действия по противодействию мошенничеству.Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта подтвердил факт обсуждения данного законопроекта. Он отметил, что пока что документ рассматривают профильные ведомства. Парламентарий не уточнил сроки внесения законопроекта в Госдуму, однако предполагается, что это произошло во время весенней сессии.По словам депутата, в последнее время мошенники всё чаще стали оформлять кредиты на граждан. При этом зачастую люди даже сами не знают об этом. Жертвой можно стать после потери мобильного телефона или паспорта, а также утечки персональных данных. Кроме того, некоторые мошенники могут попросту уболтать человека на кредит, чтобы тот потом перевёл им деньги. Гетта подчеркнул, что вернуть средства через суд в этом случае практически невозможно.Если же человек заранее запретит себе брать кредит, то кредиторы не смогут требовать с него деньги. Отменить запрет можно будет спустя 10 дней после обращения.