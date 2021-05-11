Утром 11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. Появились первые данные о нападавшем.

Утром 11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. Появились первые данные о нападавшем.За несколько дней до трагедии молодой человек завел собственный телеграм-канал, где опубликовал несколько жутких записей. Как оказалось, он считал себя равным богу, а всех других людей называл своими рабами. "Вы должны делать абсолютно все, что я захочу", – заявил 19-летний юноша.Как выяснили журналисты, устроивший стрельбу изучал программирование на четвертом курсе колледжа "ТИСБИ". Молодой человек был отчислен в этом году из-за академических задолженностей. Знакомые описывали его как тихого и неконфликтного студента, передает .Задержанному юноше проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Как пояснил адвокат Владимир Неупокоев, следователи выяснят, отдавал ли молодой человек отчет своим действиям. Если окажется, что нет, тогда он сможет избежать уголовной ответственности, сообщаетПо предварительным данным, в результате нападения на школу погибли учительница и семь детей. Еще двадцать человек получили ранения. Злоумышленника оперативно задержали. При юноше было официально зарегистрированное оружие, по предварительным данным, он получил его совсем недавно – в апреле.Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что в учебном заведении не было охраны. В здании была установлена тревожная кнопка. Первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, уточняет