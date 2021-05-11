Знакомая задержанного после стрельбы в казанской школе рассказала о возможных мотивах преступника.

Знакомая задержанного после стрельбы в казанской школе рассказала о возможных мотивах преступника.Ильназ Галявиев, устроивший сегодня утром кровавую расправу в гимназии № 175, раньше был учеником этой школы. Девушка по имени Наталья, учившаяся с задержанным стрелком в одной параллели, предположила, что молодой человек мог затаить злобу на учителя, что и привело к стрельбе в казанской школе.Наталья вспомнила, что Галявиев был забитым и нелюдимым мальчиком. Одна из учительниц, которая преподавала у него еще до 9-ого класса, не дала ему доучиться до 11-ого класса. Женщина уверяла, что он не сможет доучиться, поэтому юноша решил закончить учебу после 9-ого класса и ушел из школы. Возможно, уязвленный мальчик решил отомстить той самой учительнице и спустя несколько лет явился в школу с оружием.В беседе с порталом URA.ru Наталья рассказала, что у Галявиева не было друзей, за партой он сидел один и перемены проводил в одиночестве. При этом девушка уверена, что юношу никто не дразнил.Напомним, что трагедия в Татарстане . Молодой человек с оружием явился в школу и устроил стрельбу, после чего был задержан. По последним данным, в результате его действий погибло десять человек, еще два десятка учеников и учителей госпитализировано. Стрельба в казанской школе стала трагедией для всей страны, 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.