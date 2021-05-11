У задержанного была изъята посылка, в которой находилось 7 блистерных упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО совместно с коллегами из ГУНК МВД России и сотрудниками экономической безопасности АО "Почта России", при силовой поддержке ОСН "Гром" УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде сильнодействующего вещества – метандростенолона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о том, в одно из почтовых отделений в центре Москвы поступила посылка предположительно с запрещенными к ввозу на территорию РФ сильнодействующими веществами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Бауманской улице задержали подозреваемого – 32-летнего москвича. У задержанного была изъята посылка, в которой находилось 7 блистерных упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток, общей массой 22,15 грамма. Согласно справке об исследовании данные таблетки содержат в своем составе сильнодействующее вещество – метандиенон (метандростенолон).Установлено, что с целью сокрытия факта незаконного перемещения указанного препарата через Государственную границу РФ злоумышленник договорился с неустановленным лицом о том, что пересылка данного вещества будет осуществлена под видом пересылки на его имя, после чего получил посылку в почтовом отделении и был задержан сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60