Запрещенная в России террористическая группировка Исламское государство атаковала позиции правительственных войск к северу от древнего города Пальмира в центральной Сирии. В ходе нападения погибли трое ополченцев из бригады Лива аль-Кудс, утверждают источники в соцсетях

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" атаковала позиции правительственных войск к северу от древнего города Пальмира в центральной Сирии. В ходе нападения погибли трое ополченцев из бригады "Лива аль-Кудс", утверждают источники вПять лет назад Пальмира была важнейшей позицией террористов ИГ, которые наступали на запад, в густонаселённую часть Сирии. Российские добровольцы (предположительно связанные с «ЧВК Вагнера») отбили древний город у террористов, после чего продолжили наступление на Дейр-эз-Зор. В дальнейшем правительственная армия Сирии не удержала город, и россиянам пришлось вновь освобождать Пальмиру от террористов «Исламского государства».Разгромленные и сильно поредевшие отряды террористов бежали в сирийскую пустыню, откуда продолжали вылазки против правительственных сил. Начиная с лета 2020 года количество вылазок резко увеличилось — террористы начали совершать по нескольку успешных нападений в неделю, десятками убивая военнослужащих Сирийской Арабской Армии и союзных отрядов ополчения. Попытки организовать патрулирование пустыни оказались бесполезны.Ряд источников связывает успех действий «спящих ячеек» ИГ, скрывающихся в пустыне, с уходом «ЧВК Вагнера» из восточной Сирии. Хорошо подготовленные российские добровольцы, среди которых много ветеранов силовых структур, внушали опасение ИГ, сдерживая террористов одним своим присутствием в регионе. После их ухода боевики осмелели и начали попытки восстановить территориальный контроль в Сирии.По оценкам ряда экспертов, «вагнеровцы» сыграли значительную роль в ходе войны с терроризмом в Сирии. Русские добровольцы, которым удалось предотвратить геноцид непокорных Киеву жителей Донбасса, внесли крупный вклад в разгром опаснейшей террористической группировки в мире и защитить мирное население ближневосточной страны.