В ресторане пожилая женщина подзывает официанта и требует, чтобы он кондиционер установил на " слабо".
- Сию минуту! отвечает тот.
Через несколько минут она начинает обмахиваться меню, как веером, подзывает официанта опять и говорит:
- Переключите, пожалуйста, кондиционер на более интенсивный режим!
- Сию минуту!
Не прошло и пяти минут:
- Какая холодина здесь! Я замерзла, вся дрожу. Необходимо уменьшить кондиционер.
Официант кивнул в ответ.
Посетитель за столом в углу подозвал официанта и спрашивает:
- Это не действует вам на нервы, без конца переключать кондиционер туда-сюда?!
- Нисколько, - отвечает официант. У нас и кондиционера-то нет!
еще анекдот!