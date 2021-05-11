Поздравили ветеранов с Днем Победы. Первые лица города начали 9-мая с телефонных звонков героям войны и общественным деятелям. Среди тех, кому позвонил Андрей Шохин – Алексей Иосифович

Поздравили ветеранов с Днем Победы. Первые лица города начали 9-мая с телефонных звонков героям войны и общественным деятелям. Среди тех, кому позвонил Андрей Шохин – Алексей Иосифович Лоскутов. Раскадровка Лоскутова за 2020 год: Ветерану – 92 года. Он трудился в тылу и защищал нашу Родину с оружием в руках в борьбе с бандеровцами. Позже работал