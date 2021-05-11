На 53-м километре МКАД в районе деревни Марфино Одинцовского городского округа микроавтобус Honda врезался в поливомоечную машину, передает . Жертвами ДТП стали трое человек. Еще один получил ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2021-v-avarii-na-mkad-s-polivomoechnoj-mashinoj-pogibli-lyudi.html" target="_blank">В аварии на МКАД с поливомоечной машиной погибли люди</a> - На 53-м километре МКАД в районе деревни Марфино Одинцовского городского округа микроавтобус Honda врезался в поливомоечную машину, передает . Жертвами ДТП стали трое человек. Еще один получил ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-05-2021-v-avarii-na-mkad-s-polivomoechnoj-mashinoj-pogibli-lyudi.html]В аварии на МКАД с поливомоечной машиной погибли люди[/url] - На 53-м километре МКАД в районе деревни Марфино Одинцовского городского округа микроавтобус Honda врезался в поливомоечную машину, передает . Жертвами ДТП стали трое человек. Еще один получил ..