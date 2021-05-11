На 53-м километре МКАД в районе деревни Марфино Одинцовского городского округа микроавтобус Honda врезался в поливомоечную машину, передает . Жертвами ДТП стали трое человек. Еще один получил ..

На 53-м километре МКАД в районе деревни Марфино Одинцовского городского округа микроавтобус Honda врезался в поливомоечную машину, передает "". Жертвами ДТП стали трое человек. Еще один получил ранения и был доставлен в больницу. Подробности трагического происшествия устанавливаются.