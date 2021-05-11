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<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2021-v-centre-vnukovo-startovalo-blagoustrojstvo-krupnogo-parka.html" target="_blank">В центре Внуково стартовало благоустройство крупного парка</a> - В поселке Внуково приступили к благоустройству парковой зоны за Комбинатом бытового обслуживания (КБО). Подрядчик вывел рабочих и технику на объект.