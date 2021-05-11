В поселке Внуково приступили к благоустройству парковой зоны за Комбинатом бытового обслуживания (КБО). Подрядчик вывел рабочих и технику на объект.
В поселке Внуково приступили к благоустройству парковой зоны за Комбинатом бытового обслуживания (КБО). Подрядчик вывел рабочих и технику на объект.
Парк КБО – один из любимых и самых уютных парков поселка. Эта зеленая зона окружена домами, в которых живет около 5000 человек. Проект благоустройства этой зеленой зоны прошел экспертизу в январе. Работы стартовали в апреле – с наступлением тепла. К 1 сентября, согласно контракту, обновленный парк должен быть сдан.
Проект не отделяет парковую зону от дворовых: благоустроить предстоит не только зеленую зону, но и территории вокруг семи расположенных рядом домов – по Большой Внуковской, 15, 17, 19/8, по Аэрофлотской, 2/5, 6 и 10/13, а также по Центральной, 5А.
В рамках проекта планируется создать удобную сеть тропинок и дорожек, установить уличное освещение и систему видеонаблюдения, поставить лавочки и урны, создать площадки для отдыха и занятий спортом. Общая стоимость выполняемых работ составила более 21 миллиона рублей.
Описание проекта и фотофиксация хода работ будут размещены на краеведческом портале Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь по адресу . Проект с одноименным названием реализует автономная некоммерческая организация центр поддержки гражданских инициатив Гражданское развитие благодаря финансовой поддержке Комитета общественных связей города Москвы по результатам победы в конкурсе грантов Мэра Москвы.
Как отметил руководитель проекта Тимур Ахметвалеев: благоустройство – это всегда большой плюс для конкретной территории. Главное, чтобы в ходе выполнения работ подрядчик бережно относился к зеленым насаждениям парковой зоны.
В рамках проекта АНО ЦПГИ Гражданское развитие также проводится конкурс достопримечательностей и точек притяжения ТиНАО. Все желающие могут присылать видео и текстовые презентации об интересных местах Новой Москвы на электронную почту организации по адресу [email protected]
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. Работы будут размещены на краеведческом портале. К концу лета будут подведены итоги пользовательского голосования, победители получат памятные призы.