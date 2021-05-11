Под Гусь-Хрустальным 17-летний подросток погиб на железной дороге. Он переходил пути в неположенном месте, слушал музыку в наушниках и не услышал приближения поезда. Транспортный Следком

Под Гусь-Хрустальным 17-летний подросток погиб на железной дороге. Он переходил пути в неположенном месте, слушал музыку в наушниках и не услышал приближения поезда. Транспортный Следком проводит проверку. Как установили следователи, трагедия произошла 9 мая около 16:15. На 66 километре перегона Гусь-Хрустальный-Курлово Горьковской железной дороги электропоезд № 6706 насмерть сбил подростка, который переходил ж/д пути в