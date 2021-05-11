Огонь уничтожил два частных дома в селе Ильинское Кольчугинского района. Пожар произошел под утро 11 мая. Сообщение в пожарную охрану поступил слишком поздно – пламя успело охватить сразу

Огонь уничтожил два частных дома в селе Ильинское Кольчугинского района. Пожар произошел под утро 11 мая. Сообщение в пожарную охрану поступил слишком поздно – пламя успело охватить сразу два частных дома и гараж. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 100 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 12 человек и 5 спецмашин. Дознаватели МЧС области выясняют причину