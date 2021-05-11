На компанию завели уголовное дело

В Коврове горпрокуратура проверила соблюдение жилищного законодательства компанией «Тимбер Трейд», занимающейся капитальным ремонтом многоквартирных домов.Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в июне 2020 года департамент ЖКХ проводил отбор стройфирм на включение в реестр квалифицированных подрядчиков, имеющих право участвовать в аукционах на проведение капремонта. Для включения в список «Тимбер Трейд» предоставила в администрацию региона поддельные копии договоров на выполнение услуг. Обманув чиновников, недобросовестные строители в итоге попали в указанный список организаций. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье об ипользовании заведомо подложного документа. Результаты и ход расследования находятся на контроле надзорного ведомства.