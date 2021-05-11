В Лакинске во время пожара в частном доме погиб 80-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 9 мая на улице Суворовская Дача. Из дома шел сильный дым, пламя охватило здание на 52 квадратных

В Лакинске во время пожара в частном доме погиб 80-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 9 мая на улице Суворовская Дача. Из дома шел сильный дым, пламя охватило здание на 52 квадратных метрах. Огнеборцы не дали перекинуться огню на соседние строения. Тушили пожар 15 человек и 4 спецмашины. В дыму спасатели обнаружили тело пенсионера 1941 года