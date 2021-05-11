Появились данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы стран будут говорить о контроле над вооружениями и о проблемах, возникающих в области ..

Появились данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы стран будут говорить о контроле над вооружениями и о проблемах, возникающих в области безопасности.Об этом сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов Роберт Вуд. Он добавил, что новые соглашения затронут стратегические системы, которые стоят на вооружении у России, передает Lenta.ru.Отметим, что точная дата встречи Путина и Байдена пока не называется. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что договоренностей пока нет, но уже известно, что переговоры пройдут в один из летних месяцев.