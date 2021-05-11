11.05.2021

2021-05-11 14:25:04

В Судогде больному раком инвалиду отказали в бесплатных лекарствах

В Судогодской центральной больнице проведена проверка по факту отказа в бесплатном обеспечении необходимым препаратом. Врач-онколог, наблюдающий пациента, рекомендовал ему «Бурселин» с ноября 2020 года. Пациент приобретал препарат за свой счет, но деньги ему не вернули, так как при наличии соответствующего заявления больница не закупила лекарство. В связи с этим прокурор подал иск о возмещении затрат.



Все требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении.