В Судогде на Муромском шоссе вспыхнула Ауди старой модели. Пожар произошел 11 мая около 9 утра. Судя по фото с места ЧП, пожар начался в задней части автомобиля, по всей видимости, вспыхнул

В Судогде на Муромском шоссе вспыхнула Ауди старой модели. Пожар произошел 11 мая около 9 утра. Судя по фото с места ЧП, пожар начался в задней части автомобиля, по всей видимости, вспыхнул бензобак. За короткое время Ауди 80 буквально превратилась в факел. Огнеборцы выехали на место и потушили автомобиль пеной. На пожар выезжали 6 человек