Присоединились к Всероссийской акции. 8 мая по всей стране из уличных громкоговорителей звучал голос легендарного советского диктора Юрия Левитана. Именно в этот день в 1945 году он сообщил по

Присоединились к Всероссийской акции. 8 мая по всей стране из уличных громкоговорителей звучал голос легендарного советского диктора Юрия Левитана. Именно в этот день в 1945 году он сообщил по радио о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и окончании Великой Отечественной войны. Во Владимире, на малой родине Юрия Левитана, центром акции стал интерактивный памятник в Левитановском сквере.