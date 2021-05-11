11.05.2021

2021-05-11 17:10:04

Во Владимире демонтировали руины павильона с падалью внутри

ГТРК « Владимир» уже не раз обращалась к теме городских «заброшек»



Местные жители жаловались на это место, в котором скоплены останки птиц и животных. Ведь отходы разносятся по округе улицы Кирова, жаловались они. Внятного ответа от городской администрации кто владелец этой сгоревшей постройки, кто платит налоги и когда она будет убрана, мы так тогда и не получили.



"Вести" неоднократно И, наконец, меры были приняты.



Жители прислали на наш вестийный WhatsApp (+7-919-019-62-62) фото освобожденной площадки.