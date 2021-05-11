Во Владимирской области за прошедшие сутки 11 мая лабораторно подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Опасная инфекция выявлена у 12 ..

Во Владимирской области за прошедшие сутки 11 мая лабораторно подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Опасная инфекция выявлена у 12 жителей Владимира. Еще 7 человек заболели ковидом в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Ковровском, Александровском, и Кольчугинском районах. По 3 случая коронавируса выявлено в Петушинском и Вязниковском, по 2 - в Киржачском, Суздальском и Камешковском, по 1 - в Юрьев-Польском и Судогодском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 530 инфицированных Covid-19.