К акции присоединились Юрьев-Польский район и ЗАТО г. Радужный.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-prodolzhaetsya-akciya-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii.html" target="_blank">Во Владимирской области продолжается акция Я помню! Я горжусь! Служу России!</a> - К акции присоединились Юрьев-Польский район и ЗАТО г. Радужный.
[url=https://33live.ru/novosti/11-05-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-prodolzhaetsya-akciya-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii.html]Во Владимирской области продолжается акция Я помню! Я горжусь! Служу России![/url] - К акции присоединились Юрьев-Польский район и ЗАТО г. Радужный.