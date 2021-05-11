С 1 по 10 мая во Владимирской области зафиксировано 175 пожаров, из них 68 палов сухостоя на 81 гектаре. На техногенных пожарах погибли пять человек. Только в ночь с 6 на 7 мая пожары унесли жизни
<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-majskie-prazdniki-proizoshlo-175-pozharov-pyat-chelovek-pogibli.html" target="_blank">Во Владимирской области за майские праздники произошло 175 пожаров, пять человек погибли</a> - С 1 по 10 мая во Владимирской области зафиксировано 175 пожаров, из них 68 палов сухостоя на 81 гектаре. На техногенных пожарах погибли пять человек. Только в ночь с 6 на 7 мая пожары унесли жизни
[url=https://33live.ru/novosti/11-05-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-majskie-prazdniki-proizoshlo-175-pozharov-pyat-chelovek-pogibli.html]Во Владимирской области за майские праздники произошло 175 пожаров, пять человек погибли[/url] - С 1 по 10 мая во Владимирской области зафиксировано 175 пожаров, из них 68 палов сухостоя на 81 гектаре. На техногенных пожарах погибли пять человек. Только в ночь с 6 на 7 мая пожары унесли жизни