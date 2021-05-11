С 1 по 10 мая во Владимирской области зафиксировано 175 пожаров, из них 68 палов сухостоя на 81 гектаре. На техногенных пожарах погибли пять человек. Только в ночь с 6 на 7 мая пожары унесли жизни

С 1 по 10 мая во Владимирской области зафиксировано 175 пожаров, из них 68 палов сухостоя на 81 гектаре. На техногенных пожарах погибли пять человек. Только в ночь с 6 на 7 мая пожары унесли жизни троих человек. В первый день майских праздников в Муроме из многоквартирного дома эвакуировали 20 человек. Обошлось без жертв. 6