Во всех школах Казани 12 мая будут отменены занятия в связи с трагедией в гимназии №175. По поручения президента Татарстана Рустама Минниханова будут проверены все образовательные ..

Во всех школах Казани 12 мая будут отменены занятия в связи с трагедией в гимназии №175. По поручения президента Татарстана Рустама Минниханова будут проверены все образовательные учреждения республики.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что 12 мая объявлен днём траура по погибшим в ходе происшествия.Напомним, что во вторник в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Вооружённые преступники ворвались в здание и открыли огонь по учителям и ученикам. В результате погибли не менее восьми человек, ещё 21 человек были доставлен в больницы, шестеро детей находятся в реанимации, сообщает .