В период с 1 по 10 мая на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

В период с 1 по 10 мая на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 54 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 несовершеннолетних.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 6 происшествий.Полицейскими оформлено 465 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 155 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Киржачский районПо предварительной информации, 01.05.2021 г. в 13:07 в г. Киржач на улице Полевая у дома 2 водитель «Нива – Шевроле», 1980 г.р., при совершении маневра поворота налево не предоставил преимущество в движении движущемуся во встречном направлении по обочине мотоциклу «Питбайк» под управлением водителя 2005 г.р. От удара мотоцикл Питбайк по касательной совершил наезд на стоящий на перекрестке для выезда на главную дорогу автомобиль «КИА – СИД» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: перелом ребер - амбулаторно.Селивановский районПо предварительной информации, 02.05.2021г. в 10:30 на 4 км автодороги «Новлянка-Лобаново-Делово-Дуброво-Кондраково» водитель автомобиля «Рено-Логан», 1968 г.р., допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении и осуществляющим поворот налево автомобилем «ВАЗ-2110» под управлением водителя 1998 г.р. В результате ДТП пострадали: пассажир а/м ВАЗ-2110, 1982 г.р., с диагнозом: ушибы, ссадины – амбулаторно; пассажир а/м ВАЗ-2110, 1962 г.р., с диагнозом: ушибы, ссадины – амбулаторно.Вязниковский районПо предварительной информации, 03.05.2021 г. в 18:05 в г. Вязники на улице Ленина у дома 40 водитель автомобиля «ВАЗ – 2115», 2001 г.р., не справился с управлением, допустил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали: водитель а/м «ВАЗ – 2105» с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир «ВАЗ – 2105», 2005 г.р., с диагнозом: сеченная рана правой брови – амбулаторно.Муромский районПо предварительной информации, 05.05.2021 г. в 17:40 в с. Ковардицы на улице Дзержинского у дома 87 водитель автомобиля «Форд – Мондео», 1977 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ЛАДА-111730» под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП: пассажир а/м «ЛАДА-111730», 1997 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ – госпитализирован; водитель а/м ЛАДА-111730 с диагнозом: закрытый перелом бедра – госпитализирован; водитель а/м «Форд – Мондео» с диагнозом: ЧМТ, СГМ - амбулаторно.Ковровский районПо предварительной информации, 06.05.2021г. в 16:50 в г.Ковров на улице Муромская у дома 16 водитель мотоцикла «Восход-3М-01», 1997 г.р., допустил столкновение с автомобилем «Рено-Дастер» под управлением водителя, 1979 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла Восход-3М-01 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана лица - госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 07.05.2021 г. в 16:30 в г. Костерёво на улице Красноармейская у дома 23 водитель автомобиля «Форд – Фокус», 2001 г.р., не предоставил преимущество в движении автомобилю «Тойота – Ленд Крузер 200» под управлением водителя 1981 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пострадал пассажир а/м «Форд – Фокус», 2003 г.р., с диагнозом: СГМ, ушиб плечевого пояса справа – амбулаторно.Александровский районПо предварительной информации, 08.05.2020 г. в 10:10 на 109 км автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автомобиля «Шкода – Октавия», 1999 г.р., допустил съезд в правый по ходу движения кювет, где совершил опрокидывание и наезд на опору ЛЭП . В результате ДТП: водитель а/м «Шкода – Октавия» с диагнозом: перелом носа - амбулаторно; пассажир а/м «Шкода – Октавия», 1997 г.р., с диагнозом: ушиб поясничного отдела позвоночника - амбулаторно.