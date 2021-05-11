Администрация сервиса YouTube заблокировала интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. Видеохостинг заявил о наличии в видео недостоверной медицинской информации.

Администрация сервиса YouTube заблокировала интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. Видеохостинг заявил о наличии в видео "недостоверной медицинской информации".В течение семи дней интервью с вирусологом будет удалено с YouTube. Об этом сообщает русскоязычный телеграм-канал RT.Администрация видеохостинга уведомила телеканал о "недостоверной медицинской информации" в интервью. В чем конкретно заключаются претензии YouTube не пояснил.Перевод интервью с вирусологом Львовым также был заблокирован на англоязычном канале RT.Ранее Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в ограничении показов материалов российских СМИ по надуманным предлогам.В прошлом году видеохостинг девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских средств массовой информации и трижды – к их материалам. За четыре месяца текущего года были заблокированы три аккаунта и пять материалов отечественных СМИ.