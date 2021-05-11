Теперь кандидатуру Юлии Раснянскую на пост регионального детского омбудсмена должна одобрить Анна кузнецова, федеральный уполномоченный по правам ребенка. Комитет по вопросам образования

Теперь кандидатуру Юлии Раснянскую на пост регионального детского омбудсмена должна одобрить Анна кузнецова, федеральный уполномоченный по правам ребенка. Комитет по вопросам образования и делам молодежи Заксобрания области единогласно одобрил кандидатуру Юлии Раснянской на пост детского омбудсмена Владимирской области. Раснянская была единственным претендентом на эту вакантную государственную должность. Юлия Раснянская родом из Меленок, она работает в