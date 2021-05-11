Жителя Владимира за езду в пьяном виде отправили в колонию. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ночью 20 октября пьяный владимирец сел за руль «ВАЗ 21093». Он был задержан сотрудниками ..

Жителя Владимира за езду в пьяном виде отправили в колонию. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ночью 20 октября пьяный владимирец сел за руль «ВАЗ 21093». Он был задержан сотрудниками ГИБДД на Суздальском проспекте. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление машиной подшофе. Подсудимый признал свою вину. Суд на два года и 10 месяцев лишил его водительских прав. Год и два месяца он проведет в колонии общего режима.