Народ молится за здоровье пострадавших в казанской школе и выражает соболезнования семьям погибших.

Народ молится за здоровье пострадавших в казанской школе и выражает соболезнования семьям погибших.Утром 11 мая в Казани произошло страшное. 19-летний студент четвертого курса колледжа "Тисби" Ильназ Галявиев открыл огонь вгимназии № 175. Выяснилось, что стрелявший ранее учился в этом учреждении. Он уже задержан и дал показания.Согласно последним данным, в школе погибли семь детей и учительница. Пострадали 20 человек, они доставлены в больницу. Состояние семерых человек оценивается как тяжелое, одного — крайне тяжелое и нестабильное, сообщил .Сразу после происшествия около гимназии №175 появился стихийный мемориал. Жители начали нести к месту трагедии цветы, детские игрушки. Там же оставили табличку "Скорбим. Гимназия 175 11.05.2021".Жители Москвы также разделяют горе. Люди оставляют цветы и мягкие игрушки около здания представительства Республики Татарстан.Напомним, 12 мая 2021 года в Татарстане объявили днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.