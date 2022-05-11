Первая книга стихов 93-летнего ветерана труда из Владимира Лидии Степановны Беловой увидела свет....

Первая книга стихов 93-летнего ветерана труда из Владимира Лидии Степановны Беловой увидела свет. 11-летним ребенком она начала трудиться во время Великой Отечественной войны. Стихи начала писать в 70.Лидия Белова, ветеран труда, автор книги:- Началось я на 70-лет на День Победы ездила в Москву на праздник. Вот у меня есть альбом там. И оттуда приехала у меня почему-то стало. Вот первый стишок у меня был.Отгремела война, загорались закаты стали домой возвращаться солдаты и пожилые, и молодые...Лидия Степановна Белова рано осталась без родителей. Мама умерла, отец ушел на фронт. Ребёнком начала работать в деревне, где жила. Участвовала в строительстве Владимирского тракторного завода, трудилась на железной дороге, до пенсии работала в больнице "Автоприбора". За свой труд Лидия Степановна награждена многими медалями. Осуществить мечту- издать книгу стихов ветерану труда Лидии Беловой- помогла депутат Владимирского горсовета Галина Локостова. Накануне 9 мая тираж вручили автору.