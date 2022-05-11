Вместе со всей страной Владимирская область отметила День Великой Победы. Торжества прошли во всех...

Вместе со всей страной Владимирская область отметила День Великой Победы. Торжества прошли во всех городах и районах региона. Только во Владимире единым строем в колонне "Бессмертного полка" прошагали 27 тысяч человек. А главные герои торжеств - фронтовики. В их числе и 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Гусаков. Поздравить знаменитого разведчика приехал глава области Александр Авдеев.- Здравия желаю!- Здравствуйте!- Губернатор?-Да! Мы вас поздравляем с 77-летием Победы! Вам крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Мы с вами почти даже земляки. Вы же из-под Брянска? А у меня корни юхновские.Встреча одного из лучших разведчиков страны Василия Гусакова и главы региона Александра Авдеева. Василий Дмитриевич - полковник, награжден Орденом Красной Звезды. Василию Гусакову было 17, когда немцы пришли в его родное село. И тогда он решил уйти к партизанам. Василий Гусаков предоставлял разведданные: раскрывал расположения гарнизонов и баз противника. Принимал активное участие в боевых операциях и засадах. На его счету- спущенный под откос немецкий поезд с 14-ю вражескими танками и две грузовые машины. От взрыва получил контузию. После войны возглавлял городской учебно-авиационный центр.Василий Гусаков, ветеран Великой Отечественной войны: «Я все время в разведке был. Если другие сидели в лесах, а я шнырял. Шашки ставили по 400 грамм. Метров 200 по рельсам..Как начали взрываться, убегали. Уже иначе перехватят. Каждый по своему делал. Старались».Главное богатство и радость дедушки - внуки и правнуки. Раньше он и сам приходил к ним в школу, проводя бесценные уроки памяти.Василий и Анастасия Беспаловы, правнуки фронтовика Василия Гусакова: «Очень гордимся своим дедушкой. Нас каждый год кто-то приходит поздравлять. Помнят. Приятно, что помнят. Дедушка очень хорошо всегда играл в шахматы. Дети тоже в школе научились играть в шахматы и по вечерам сидели, играли. Дал наставление про училище то, что лучше пойти в военное училище. Порядку всегда учил нас, что мы не всегда убираемся».В этой семье фронтовик - непререкаемый авторитет. Слово Василия Дмитриевича - самое веское. "Да и попробуй не послушать", - любя говорит внучка. Любовь Клюквина, Андрей Синягин, В-В.