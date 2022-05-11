Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о...

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Есиплевского сельского поселения.В ходе проверки установлено, что администрацией поселения нарушается тридцатидневный срок рассмотрения обращений граждан: только в первом квартале текущего года с нарушенным сроком рассмотрено 3 обращения.По результатам проверки в отношении главы администрации Есиплевского сельского поселения вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).Мировой судья принял решение о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей по каждому факту нарушения.Главе администрации сельского поселения внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.