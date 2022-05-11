К 1 сентября в муниципалитете отремонтируют школу.

В рамках рабочей поездки в Ковровский район Александр Авдеев посетил посёлок Новый. Он проверил выполнение поручений, которые даны по итогам встречи с местными жителями в феврале. Они просили привести в порядок дорогу и отремонтировать школу.Заасфальтированный после визита губернатора участок ведёт к школе и строящемуся ДК. Учреждение площадью 400 квадратных метров планируют достроить к концу года. На возведение Дома культуры выделили 43,7 млн рублей. Работы идут по графику.В Новопоселковской школе имени И.В. Першутова учится 118 ребят, для которых недавно приобретён новый автобус. Учебное заведение готовится к ремонту. Подрядчик приведёт в порядок крышу, туалеты, спортивный зал и учебные кабинеты.«Работы будут завершены к 1 сентября», – заверил глава региона.Подводя итоги рабочей поездки, Александр Александрович подчеркнул, что реализация местных проектов находится под его личным контролем.