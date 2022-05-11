К 1 сентября в муниципалитете отремонтируют школу.
В рамках рабочей поездки в Ковровский район Александр Авдеев посетил посёлок Новый. Он проверил выполнение поручений, которые даны по итогам встречи с местными жителями в феврале. Они просили привести в порядок дорогу и отремонтировать школу.
Заасфальтированный после визита губернатора участок ведёт к школе и строящемуся ДК. Учреждение площадью 400 квадратных метров планируют достроить к концу года. На возведение Дома культуры выделили 43,7 млн рублей. Работы идут по графику.
В Новопоселковской школе имени И.В. Першутова учится 118 ребят, для которых недавно приобретён новый автобус. Учебное заведение готовится к ремонту. Подрядчик приведёт в порядок крышу, туалеты, спортивный зал и учебные кабинеты.
«Работы будут завершены к 1 сентября», – заверил глава региона.
Подводя итоги рабочей поездки, Александр Александрович подчеркнул, что реализация местных проектов находится под его личным контролем.